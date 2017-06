Republikansk kongressmann skutt på baseballbane i Virginia

ANNONSE

Politiet bekrefter at det har blitt løsnet flere skudd på en baseballbane i Alexandria like sør for Washington DC.

Fox News skriver at det er den høytstående republikanske "innpiskeren" Steve Scalise som er skutt. Skytingen skjedde da Scalise og flere andre spilte baseball.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14. juni 2017

Ifølge Fox News ble Scalise truffet i hoften, og en av medarbeiderne hans ble truffet i brystet da en mann væpnet med rifle åpnet ild mot dem i 7.30-tida onsdag morgen.

Kongressmannen, som er såkalt innpisker for republikanerne i Representantenes hus, spilte baseball sammen med flere medarbeidere da de ble beskutt.

Kongressmann Mo Brooks, som var tilstede i parken, sier til CNN at det ble avfyrt opptil 20 skudd, og at flere ble truffet. Politiet bekrefter at flere skadde er kjørt til sykehus. To av de skadde var livvakter.

Politiet opplyser i en Twitter-melding at angriperen er pågrepet. Senator Mike Lee sier til Fox News at angriperen er skutt og drept.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14. juni 2017

President Donald Trump følger saken nøye, opplyser talsmannen Sean Spicer.

– Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia. Våre tanker og bønner går til alle de berørte, opplyser Spicer.