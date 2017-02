Returavtale mellom Norge og Pakistan

ANNONSE

– Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er meget viktig for denne regjeringen. Til tross for at det ikke har kommet mange asylsøkere fra Pakistan til Norge, med unntak av en kort periode høsten 2015, er det viktig å ha gode, praktiske ordninger for samarbeid med pakistanske myndigheter for retur til Pakistan, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Avtalen legger til rette for at borgere av Pakistan uten lovlig opphold i Norge kan returneres til sitt hjemland. Avtalen inneholder blant annet tidsfrister for behandling av anmodninger om retur og hvilke type dokumenter som gjelder for fastsettelse av statsborgerskap. Avtalen vil tre i kraft når begge land har ferdigstilt si

