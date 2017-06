Reuters: Den iranske revolusjonsgarden anklager Saudi-Arabia for å stå bak terrorangrep

ANNONSE

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepene onsdag, men Revolusjonsgarden semdte onsdag likevel ut en erklæring om at Saudi-Arabia står ansvarlig, melder nyhetsbyrået Reuters.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot hverandre i regionen, og spenningen mellom landene har de siste dagene økt ytterligere som følge av den diplomatiske krisen rundt Qatar.

Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp. Den er direkte underlagt Irans øverste leder Ali Khamenei.

