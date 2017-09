Rinkeby-rektor: Foreldre velger bort svenske verdier

Den svenske regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på å bekjempe æresundertrykking.

Onsdag var sosialtjenester, politikere og frivillige organisasjoner samlet i ungdomshuset Fryshuset i Stockholm, der de diskuterte innsatsen mot æresrelatert vold og undertrykking.

Det være seg barn og tenåringer der familien tvinger dem til å leve slik de vil, uten frihet. Tvangsekteskap og vold er ikke uvanlig, skriver SVT, som rapporterer fra møtet.

Rektor ved Rinkebyskolen, Carina Rennermalm, sier hun mener det er tendenser til økning av æresundertrykkelse i Järvaområdet, - som utgjøres av bydelene Tensta, Rinkeby og Husby i Stockholm - blant annet ved at flere barn i førskolealder bruker hijab.

- Jeg har også hatt mange foreldre som har kommet til meg og sagt at de ikke velger skolen her, fordi de ikke tror på de verdiene som de kaller svenske verdier, sier Rennermalm.

- Det er utrolig viktig at vi sikrer at hver eneste skole i Sverige utgår fra et demokratioppdrag og at man sikrer at læreplanen følges, og at hver elevs likeverd respekteres, sier sosialsjef i Stockholm, Åsa Lindhagen (Miljøpartiet de grønne).

Tirsdag foreslo den svenske regjering å bruke 100 millioner svenske kroner for å bekjempe æresundertrykking i 2018. En kartlegging av hvor vanlig æresundertrykking er, skal også gjennomføres.

- Vi vet at det er et stort problem og derfor har vi sagt at det er viktig med en slik kartlegging, men vi skal ikke vente på den før vi gjør noe, sier Lindhagen.

Fakta: Fakta om Rinkeby

* Bydel nord i Stockholm. Hadde i 2015 snaut 16.000 innbyggere, hvorav over 90 prosent har utenlandsk bakgrunn. * Ett av flere områder som ble bygget ut i det såkalte «miljonprogrammet» for å løse den svenske boligkrisen på 1960- og 1970-tallet. * Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som «særlig utsatt», preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger. Trangboddhet gjør at mange unge oppholder seg utendørs. Det er lav tillit til politi og rettsapparat, parallelle samfunnsstrukturer og ekstreme grupper og forekomst av fremmedkrigere. * Internasjonale forhold har bidratt til økt konfliktnivå mellom folk av ulikt etnisk opphav eller med ulik religiøs tilknytning. * Politiet anser områdene som fysisk vanskelig å arbeide i. De ble bygget for å holde biltrafikk borte, noe som blant annet gir få retrettmuligheter. Utrykningsbiler blir ofte utsatt for steinkasting fra gangbroene over veiene. NTB (Kilder: Wikipedia og politirapporten «Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur og utmaningar för polisen»)

