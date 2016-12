Rodrigo Duterte: - Jeg kastet en gang en mann ut av et helikopter

ANNONSE

Under en tale til ofrene etter tyfonen på Fillippinene, kom president Rodrigo Duterte med trusler mot regjeringsansatte som misbruker offentlige midler, melder The Guardian.

- Er du korrupt, kommer jeg til å ta deg med i et helikopter til Manila, og der kaster jeg deg ut. Det har jeg gjort før, så hvorfor skulle jeg ikke gjøre det igjen? sa Duterte i talen, som ble direktesendt på TV.

TRUER: Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte truer regjeringsansatte som misbruker offentlige midler med å kaste dem ut av et helikopter. Her er Duterte ombord i et helikopter i april 2015, en måned før han ble president.

Ifølge The Guardian refererer Duterte til en episode hvor han kastet en

Tidligere i desember fortalte Duterte at han personlig hadde drept mennesker som var mistenkt for kriminalitet.

Presidenten fortalte at han kjørte rundt på motorsykkel i gatene i Davao, der han var borgermester, på utkikk etter en «konfrontasjon», slik at han kunne drepe vedkommende, skriver The Telegraph.

- I Davao gjorde jeg det personlig. Det var for å vise de folka (politiet) at hvis jeg kan gjøre det, hvorfor kan ikke dere?

5.900 døde siden juli

Ifølge politiet har Dutertes blodige krig mot narkotika tatt livet av mer enn 5.900 mennesker siden 1. juli, melder CNN.

Duterte overtok som president i mai og lovet belønning og amnesti til politifolk som drepte enhver som mistenkes for å være involvert i bruk eller omsetning av narkotika. FN mener at den nådeløse jakten han har innledet på narkotikalangere og brukere, er et brudd på menneskerettighetene.

Visepresident Leni Robredo uttalte nylig til Reuters at det er enighet om at narkotikaproblemet på Filippinene må bekjempes, men at det er mange i regjeringen som er sterkt uenige med Dutertes fremgangsmåte.

- Det er så mange av oss som er imot presidentens lover, sa Robredo.

