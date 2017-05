Roger Moore er død

ANNONSE

Roger Moore, skuespilleren blant annet kjent fra en rekke James Bond-filmer, er død. Han ble 89 år gammel.

Sir Roger Moore døde i Sveits etter en kort kamp mot kreft. Etter eget ønske vil han gravlegges i en privat begravelse i Monaco.

JAMES BOND: Slik mange husker Roger Moore.

I en uttalelse på hans Twitter-side står det: - Det er med tungt hjerte at vi må dele den grufulle nyheten at vår far, Sir Roger Moore, har gått bort i dag. Vi er knust.

Satte FN-jobben høyest



- Tusen takk «papsen» for at du var du, og for at du var så spesiell for så mange mennesker, skriver familien.

Familien skriver at de vet at den kjærlighet og hengivenhet de følte for sin far, er delt av mange over hele verden som kjente ham gjennom hans mange spillefilmer og tv-opptredener.

MED CONRADI: I 2005 var Roger Moore i Oslo for å kaste klast over 200 års jubileet for H. C. Andersen, her er han sammen med Kåre Conradi.

- Den varmen vår far følte hver gang han gikk på en scene eller foran et kamera, løftet ham veldig, skriver familien.

Videre skriver familien at det var jobben som UNICEF-representant Roger Moore personlig satte som sin største prestasjon.

Bond, Helgenen og FN



Roger Moore spilte i James Bond i sju filmer. Han er også kjent som Simon Templar i tv-serien Helgenen, og Lord Brett Sinclair i tv-serien Gullguttene.

I 1983 ble Roger Moore UNICEF-ambassadør.

Han ble i 1999 utnevnt til kommandør av Order of the British Empire (OBE). 14. juni 2003 ble han utnevnt til kommandørridder av Order of the British Empire og fikk da rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn.

Roger Moore har en datter og to sønner med Luisa Mattioli; Geoffrey Moore er også skuespiller og eier en restaurant i London.

Her er flere bilder fra hans lange karriere:

