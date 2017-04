ANNONSE

– Mannen som nå sitter med makten i USA, hevder at han vil bekjempe terroristene, men i dag feirer alle terroristene i Syria det amerikanske angrepet, sier Rouhani.

– Hvorfor angripe syriske regjeringsstyrker som er i krig med terrorister? Hvilken lov eller autoritet var det som ga deg lov til å avfyre raketter mot en suveren stat, spør den iranske presidenten, med klar adresse til USAs president Donald Trump.

Rouhani vil ha uavhengig gransking av påstandene om at syriske regjeringsstyrker benyttet kjemiske våpen mot Khan Sheikhoun i idlib-provinsen tidligere i uka. Det var dette angrepet, som skal ha kostet minst 87 mennesker livet, som ledet til det amerikanske rakettangrepet.

– Nøytrale land bør få i oppdrag å fastslå hvor de kjemiske våpnene kom fra, sier den iranske presidenten.

Russland benekter også at syriske regjeringsstyrker benyttet kjemiske våpen mot Khan Sheikhoun og hevder at kampflyene traff et av opprørerne våpenfabrikker.

Russland, som er nære allierte av Syras president Bashar al-Assad, hevder at det amerikanske rakettangrepet var brudd på folkerette og lover å bistå regimet i Damaskus, blant annet ved å ruste opp Syrias luftforsvarssystemer.