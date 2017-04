ANNONSE

- Jeg kjenner en enorm sorg og tomhet. Men jeg kjenner likevel en styrke fordi samfunnet har vist en enorm kraft til å stå imot dette, at vi vil stå imot dette, at vi er enige om at det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit, et fellesskap og et samhold som styrker oss og hjelper oss gjennom dette.

Det sa en rørt kronprinsesse Victoria da hun besøkte åstedet ved Åhlens i Drottninggatan i Stockholm lørdag formiddag. På spørsmål om hvordan Sverige går videre etter terrorhendelsen, svarte kronprinsessen:

- Sammen.

VED ÅSTEDET: Mennesker valfartet til Drottninggatan i Stockholm, der de la ned blomster på flere steder.

Her endte ferden til lastebilen som ble kjørt i stor fart gjennom den folketette gaten. Fire personer ble drept og ni mennesker er alvorlig skadd. Ubekreftede opplysninger forteller at terroristen hadde en hjemmelaget bombe i lastebilen, men at den ikke ble utløst.

En 39 år gammel mann fra Usbekistan er siktet for terrorhandlingen. Politiet tror at han kjørte lastebilen.

ET SISTE FARVEL: Et siste farvel lagt ned ved åstedet der fire personer ble drept og ni personer ble alvorlig skadd.