Rubio støtter Tillerson som utenriksminister

Det melder nyhetsbyrået AP i forkant av avstemningen mandag ettermiddag lokal tid. Rubio gikk hardt ut mot Tillerson under høringen i komiteen tidligere i januar. Blant annet reagerte han sterkt på Tillersons motvilje mot å kalle Russlands president Vladimir Putin for en «krigsforbryter», og han mente også at den tidligere toppsjefen i Exxon Mobile ikke er kritisk nok til menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia og på Filippinene.

Rubio var i utgangspunktet en av favorittene til å bli Republikanernes presidentkandidat, men han ble slått av Donald Trump i nominasjonsvalgene.

Tillerson har sikret seg lunken støtte fra to andre innflytelsesrike republikanere, John McCain og Lindsey Graham. Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser.

Samtidig har den øverste demokraten i Senatets utenrikskomité, Ben Cardin, varslet at han ikke vil støtte Tillerson. Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer. (©NTB)

