Flere titall russere har demonstrert i Moskva mot en ny lov som senker straffen for visse former for familievold.

Om lag 80 personer deltok i søndagens demonstrasjon, som fant sted i en park i den russiske hovedstaden. Det skjer etter at Russlands president Vladimir Putin tirsdag signerte loven, som tidligere hadde blitt vedtatt i nasjonalforsamlingen.

– Den første gangen slo han, den andre gangen drepte han, sto det blant annet på demonstrantenes plakater.

Loven senker straffen for vold i hjemmet når den ikke fører til alvorlige skader, og det er et førstegangstilfelle innenfor en tidsperiode på ett år. Det som før kunne blitt straffet med inntil to års fengsel, straffes nå kun med bøter, samfunnsstraff eller opptil 15 dager i politiarresten.

– Det gjør meg svært trist at en slik lov har blitt vedtatt. Som advokat møter jeg hver dag kvinner som har fått livet og helsen sin ødelagt. Vi vil fortsette kampen, sa advokaten Mari Davtjan, som jobber med familievold, under demonstrasjonen.

