Russisk politiker drept i Ukraina

ANNONSE

Ifølge ukrainsk politi ble Voronenkov skutt og drept av en ukjente gjerningsmann da han forlot det luksuriøse Premier Palace Hotel i Kiev torsdag morgen.

En livvakt skjøt og såret attentatmannen, som er pågrepet av politiet. Identiteten til mannen er ikke kjent.

Les også: Våpenlager eksploderte i Ukraina

Les også: Ukraina vil ikke slippe inn russisk Eurovision-sanger

45 år gamle Voronenkov, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyktet i eksil til Ukraina i 2016, sammen med kona Maria Maksakova som også var folkevalgt.

De to ble innvilget ukrainsk statsborgerskap og har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml. Voronenkov vitnet også i forræderisaken mot Ukrainas russiskvennlige president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014.

Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar, ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste.

Ukrainas president Petro Porosjenko anklager via en talsmann Russland for å stå bak attentatet på Voronenkov og kaller det «statsterrorisme».

En talsmann for president Vladimir Putin avviser dette og kaller anklagen «absurd».