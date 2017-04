Russisk TV hevder at NATO forbereder angrep på Russland

ANNONSE

Mandag denne uken hadde russisk TV et intervju med Stoltenberg. Her ville reporteren få svar på hvorfor stridsvogner nå står farlig nærme Russlands grense.

Stoltenberg gjorde det klart at hensikten med NATOs militære nærvær i Ukraina ikke er å provosere frem en konflikt, men å forhindre en, skriver TV 2 som først omtalte saken.

Les også: Russiske hackere beskyldes for dataangrep mot Macrons stab

Mulig med et pragmatisk forhold



- Vi har et vanskelig forhold, men NATO ønsker ikke konfrontasjon med Russland, og NATO ønsker ikke en ny kald krig, sier Stoltenberg i intervjuet.

Se klipp fra intervjuet her:

Han påpeker at forholdet ble svekket etter den ulovlige annekteringen av Krim- halvøya, men at et bedre samarbeid er ønskelig.

- Vi vil ikke ha et våpenkappløp, og etterstreber faktisk et mer konstruktivt samarbeid med Russland. Som norsk politiker vet jeg at det er mulig å ha et pragmatisk forhold til Russland fordi Norge klarte å ha det med Sovjetunionen, sier Stoltenberg i intervjuet.

Les også: Stoltenberg mener bruk av kjemiske våpen ikke kan gå ubesvart

På NATO sine egne hjemmesider kan man selv lese en utskrift av hele intervjuet av Stoltenberg.

Når statseide Rossija 1 presenterte klipp fra intervjuet blir det hevdet at NATO altså forbereder et angrep på Russland.

I debattprogrammet sier journalisten som intervjuet Stoltenberg at NATOs tilnærming til Russland er basert på konflikt og dialog, melder EU-nyhetsbrevet East StratCom Task Force, som overvåker russisk desinformasjon.

Les også: Russland-skandalen: Nå er Flynn i alvorlig trøbbel

Dypt uenige



Stoltenberg har tidligere gitt uttrykk for alvorlig bekymring for situasjonen i Øst-Ukraina og har uttalt at NATO ikke anerkjenner Russlands annektering av Krim.

Han var tydelig under et møte mellom NATO og Russland for cirka 4 måneder siden.

- Vi hadde en ærlig og substansiell diskusjon om saker som er viktige for vår felles sikkerhet, sa Stoltenberg i en uttalelse etter møtet, som ble holdt på ambassadørnivå ved NATOs hovedkvarter i Brussel.

Hovedtema på møtet var Ukraina.

- De allierte og Russland er dypt uenige om krisen, sa Stoltenberg.