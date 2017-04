Russiske hackere beskyldes for dataangrep mot Macrons stab

ANNONSE

Hackergruppen «Pawn Storm» skal ha forsøkt å stjele personlige data fra Macron og medlemmer av hans stab, ifølge en rapport fra Trend Micro. Gruppen har blitt knyttet til flere høyt profilerte hackerangrep i vestlige land. Hackerne skal ha brukt såkalt phishing, der brukerne lures til å oppgi brukernavn og passord.

Pawn Storm sto angivelig bak angrepene mot ledelsen i Det demokratiske partiet i USA i fjor sommer. Formålet skal da ha vært å ramme Hillary Clintons valgkamp. Hackergruppen anklages for å ha bånd til Russlands sikkerhetstjenester.

Russland avviser innblanding



– Det er alltid en viss teknisk usikkerhet ved det å plassere ansvar. Men vi har analysert taktikken ved hjelp av data samlet over to år, og det har gjort det mulig for oss å fastsette kilden til angrepet, sier Loic Guezo i Trend Micro til AFP.

Russland avviste mandag enhver innblanding i det franske valget.

– Hvilke grupper? Hvor kommer de fra? Hvorfor Russland? spurte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

– Dette minner om de hule beskyldningene fra Washington, og levner folkene som fremmer dem ingen ære, fortsatte han.

Bekrefter mistankene



Lederen for Macrons digitale valgkamp, Mounir Mahjoubi, hilser rapporten velkommen etter det han kaller «konstante angrep av alle slag, inkludert phishing, siden desember og januar».

– Vi har ikke klart å finne kilden, noe denne rapporten gjør. Det bekrefter mistankene vi har hatt siden februar, sier Mahjoubi.

