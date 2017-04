Russiske myndigheter navngir mistenkt bak terrorangrep

* 14 personer ble drept og rundt 50 såret, da en bombe eksploderte i 14.40-tiden lokal tid i en T-banevogn mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk in stitutt. Russlands statsmini ster Dmitrij Medvedev omtaler hendelsen som et terrorangrep.

* Etter eksplosjonen ble det funnet en udetonert bombe på en annen T-bane stasjon i byen, Plosjtsjad Vos stanija. Bomben er uskadeliggjort.

* Ingen er pågrepet, og ingen har så langt tatt på seg ansvaret for eksplosjonen.

* Tirsdag opply ste Kirgisi stans sikkerhetsdepartement at angrepet ble utført av en russisk statsborger født i Kirgisi stan i 1995. Russiske myndigheter har ikke bekreftet opplysningen.

* Opplysningene spriker om hvorvidt det var et selvmordsangrep eller om bomben ble etterlatt under et sete i metrovognen.

* President Vladimir Putin var i St. Petersburg for å møte Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, da bomben gikk av.

* Myndighetene har erklært en tre dager lang sørgeperiode i St. Petersburg fra og med tirsdag.

(Kilder: Interfax, AP, NTB)