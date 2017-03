Russiske myndigheter til «Sex And The City»-stjernen: - Ambassadøren vil møte deg

ANNONSE

USAs justisminister Jeff Sessions er i hardt vær etter at han ikke opplyste Senatet om at han hadde møtt Russlands ambassadør under valgkampen.

Denne uken ble det nemlig kjent at Sessions møtte Russlands ambassadør Sergej Ivanovitsj Kisljak to ganger i løpet av 2016.

Nyheten ble møtt med krav fra det demokratiske partiet om at Sessions må gå av, men justisministeren selv avviser at han hadde kontakt med russiske embetsfolk for å diskutere valgkampen - og president Donald Trump har erklært «full tillit» til Sessions.

Senere har det kommet frem at flere av Trumps rådgivere har hatt møter med den russiske ambassadøren, noe «Sex And The City»-stjernen Sarah Jessica Parker har fått med seg.

- Har han møtt alle utenom meg?

Torsdag denne uken delte nemlig skuespilleren et bilde av sin karakter Carrie Bradshaw fra den populære tv-serien på bildedelingstjenesten Instagram, der karakteren sitter og skriver på en laptop.

Over bildet står teksten: «Jeg kan ikke annet enn å lure på... har den russiske ambassadøren møtt alle utenom meg?»

I had to. Don't know the provenance however whoever you are, thank you. X, sj Et innlegg delt av SJP (@sarahjessicaparker) torsdag 02. Mars. 2017 PST

Til opplysning: I tv-serien «Sex And The City», eller Sex & Singelliv på norsk, datet Parkers karakter den russiske kunstneren Aleksandr Petrovsky, spilt av den russiske koreografen Mikhail Baryshnikov.

Hvorvidt tv-stjernen forventet svar fra offisielt hold er uvisst, men svar fikk hun i alle fall.

- Han vil like det

Det russiske utenriksdepartementet la nemlig fredag ut et bilde på Twitter, som viser departementets talsperson Maria Zakharova foran sin egen datamaskin med bildet av Sarah Jessica Parker foran seg.

Teksten som er lagt til bildet, lyder som følger:

«Sarah, dersom du ønsker det veldig, kan vi hjelpe deg å møte den russiske ambassadøren.»

Det russiske utenriksdepartementet utdyper under bildet:

«Dersom Sarah Jessica Parker så desperat ønsker å møte den russiske ambassadøren i USA, er alt mulig. Sergej Ivanovitsj vil like det.»

#Zakharova: If #SarahJessicaParker desperately wants to meet Russian Ambassador to US -anything is possible. Sergey Ivanovich will be happy pic.twitter.com/GhAmnuQBn5 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 3. mars 2017

