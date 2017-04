Russland advarer USA mot nye angrep i Syria

ANNONSE

Den amerikanske og den russiske utenriksministeren møtes onsdag i Moskva, i det som er det første møtet mellom et høytstående medlem av president Donald Trumps regjering og russiske myndigheter.

– Jeg ser fram til en svært åpen, oppriktig og ærlig samtale, slik at vi bedre kan definere de amerikansk-russiske relasjonene framover, sa Tillerson.

Den russiske utenriksministeren sa på sin side at Russland ønsker å få klarhet i intensjonene til den amerikanske administrasjonen. Lavrov sa videre at han har flere spørsmål om det han omtalte som "tvetydige og motstridende" uttalelser fra USA.

Kjemisk angrep

Lavrov sa onsdag at det er viktig at USA ikke gjennomfører nye angrep i Syria, og han betegnet rakettangrepet som et brudd på folkeretten, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Forholdet mellom USA og Russland har blitt mer spent den siste tiden, etter et amerikansk rakettangrep mot en syrisk militærbase forrige uke. Angrepet kom etter at 87 personer, deriblant flere barn og sivile, ble drept i et kjemisk angrep mot byen Khan Sheikhoun i Syria.

Amerikanske tjenestemenn har anklaget Syrias president Bashar al-Assads regime for å stå bak angrepet. Kvelden før møtet mellom de to utenriksministrene var Russlands president Vladimir Putin igjen ute og kritiserte det amerikanske rakettangrepet.

– Dårligere forhold

i et intervju med den russiske TV-kanalen Mir sa Putin at forholdet mellom de to stormaktene har blitt dårligere under Trump-administrasjonen.

– Man kan si at graden av tillit på et arbeidsnivå, spesielt på den militære siden, ikke har blitt bedre, men mest sannsynlig dårligere, sa Putin.

Den amerikanske presidenten var på sin side intervjuet av TV-kanalen Fox News onsdag, hvor Russland og Syria var blant temaene.

Trump sa at USA ikke kommer til å involvere seg ytterligere i Syria, men at han måtte reagere i etterkant av det kjemiske angrepet.

– Da jeg så det, så sa jeg at vi må gjøre noe, sa Trump i intervjuet.

Den amerikanske presidenten sa samtidig at ved å støtte Assad, så støtter Russland noen som er en "virkelig ond person". Det er ifølge Trump "veldig ille for Russland" og "veldig ille for menneskeheten" og verden.