Russland avviser anklager om kuppforsøk i Montenegro

Den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskovkaller anklagene fra en montenegrinsk spesialetterforsker absurde og uansvarlige.

– Russland har ikke intervenert, intervenerer ikke og vil ikke intervenere i et annet lands indre affærer, spesielt Montenegro, som vi har svært gode forbindelser med, sa Peskov mandag.

Også utenriksminister Sergej Lavrov fordømmer det han kaller "grunnløse anklager mot oss og vårt land".

Spesialetterforsker Milivoje Katnic sa søndag kveld at etterforskningen av det angivelige kuppforsøket hadde avdekket at russiske statlige organer var involvert. Formålet med kuppforsøket var angivelig å hindre Montenegro i å bli medlem av NATO.

Russisk spion

Katnic sa til TV-kanalen Prva TV at Eduard Sjisjmakov, som angivelig er russisk spion, var mannen som koordinerte kuppforsøket.

Ifølge Katnic var Sjisjmakov assisterende russisk militærattaché i Polen inntil han ble utvist for spionasje i 2014.

Et 20-tall mennesker, de fleste serbiske statsborgere, er pågrepet i forbindelse med kupplanene, og to russere, blant dem Sjisjmakov, er etterlyst.

Ifølge den britiske avisa Daily Telegraph var planen å drepe daværende statsminister Milo Djukanovic og styrte regjeringen på valgdagen i oktober. Motivet var å skape kaos og hindre montenegrinsk NATO-medlemskap, ifølge avisa.

I tolvte time

Planene ble avslørt i tolvte time, og myndighetene sa først at det var russiske nasjonalister som sto bak. Men søndag gikk Katnic lenger da han anklaget russiske myndigheter for å være involvert.

– Hittil har vi bevis for at russiske nasjonalister sto bak komplottet, men nå også for at statlige russiske organer var innblandet på et visst nivå, sa Katnic.

Han sier at en hovedmistenkt, den serbiske nasjonalisten Aleksandar Sindjelic, ble invitert til Moskva av Sjisjmakov, som ba ham arbeide for å hindre at Montenegro ble medlem av NATO.

Han oppfordret samtidig russiske myndigheter til å etterforske hvilke organer som er involvert og åpne for rettslige tiltak.

