Russland bekrefter: Norske politikere er uønsket

Den russiske ambassaden i Norge bekrefter på sin facebookside at Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) er på en liste over personer som er nektet innreise til Russland.

Russland begrunner visumnekten til de to norske politikerne med at regjeringen blant annet nekter russere visum til Norge og adgang til Svalbard.

De norske sanksjonene skal ha startet da Norge sluttet seg til EUs sanksjonsliste, og ble ifølge VG ha blitt innført som en følge av Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Før jul ble det bestemt at sanskjonsperioden skulle forlenges til 31. juli 2017.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité har avlyst besøket i Russland torsdag og fredag. Komiteen besluttet å droppe turen fordi Skei Grande og Solhjell ble nektet visum.

Russlands ambassade skriver at Skei Grande og Solhjell er inkludert på en liste over personer som blir nektet adgang til Russland, som et svar på at Norge støtter EUs sanksjonsliste fra 1. september 2016.

Blant sanksjonene som har fått konsekvenser for russere som vil til Norge, er altså muligheten til å reise til Svalbard.

- Avslaget om russisk visum til norske parlamentarikere er en reaksjon på Norges beslutning om å begrense adgangen til Spitsbergen for russere på sanksjonslisten, sier en russisk diplomatisk kilde til Interfax ifølge Aftenposten.

- Informert i fjor



Russlands myndigheter ønsker at Norge skal oppheve visumforbudet mot russiske politikere før delegasjonen Skei Grande og Solhjell er en del av får komme til Moskva.

Fra russisk hold hevdes det at norske myndigheter ble gjort oppmerksom på navnene som står på deres sanksjonsliste allerede i slutten av november.

- Listen over personer som nektes innreise til Russland ble brakt videre til Norge via diplomatiske kanaler. Russlands venteliste ble laget som en helt legitim respons til uprovoserte handlinger fra EU og flere av landene på deres side, inkludert Norge, påpeker Russlands ambassade.