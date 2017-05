Russland: Fikk ikke hemmelig informasjon av Trump

ANNONSE

Opplysningene om saken i amerikanske medier er «enda en forfalskning», skriver det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova på Facebook tirsdag.

Washington Post og andre amerikanske medier skriver at Trump avslørte strengt hemmelige opplysninger om IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus i forrige uke. Medienes beskrivelser av møtet er basert på opplysninger fra anonyme kilder.

Representanter for USAs regjering sier Washington Posts artikkel er «falsk», men de har ikke konkret tilbakevist de viktigste påstandene i artikkelen.

- Kan dele informasjon med Russland

USAs president Donald Trump tvitrer at han ville dele opplysninger med Russland om terrorisme og flysikkerhet og mener han hadde all rett til å gjøre det.

– Som president ville jeg dele med Russland (på et planlagt og offentlig kjent møte i Det hvite hus), noe jeg har en absolutt rett til å gjøre, fakta vedrørende terrorisme og luftfartssikkerhet, skriver presidenten på Twitter torsdag.

– Humanitære årsaker, pluss at jeg vil at Russland skal kraftig trappe opp sin krig mot ISIS og terrorisme, tilføyer Trump.

Sterke reaksjoner

Det var under møtet med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og ambassadør Sergej Kisljak i Det hvite hus i forrige uke at Trump delte opplysningene, ifølge Washington Post.

Ifølge avisen var informasjonen så hemmelig at selv flere allierte land ikke har tilgang til den. Opplysningene skal ha kommet via en alliert fra en kilde som har tilgang til innsiden av IS' operasjoner.

Artikkelen i Washington Post var basert på anonyme kilder, men kort tid senere publiserte også New York Times og flere andre medier lignende saker basert på egne kilder.

Både demokrater og Trumps partifeller reagerer sterkt på saken. Den republikanske senatoren Bob Corker sier Det hvite hus må sørge for intern «kontroll og orden».

– Kaoset som forårsakes av manglende disiplin, skaper omstendigheter jeg mener er bekymringsfulle, sier Corker.