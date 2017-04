Russland-skandalen: Nå er Flynn i alvorlig trøbbel

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Lock her up! Lock her up! Lock her up!» ropte general Michael Flynn fra scenen i Quicken Loans Arena i Cleveland i fjor sommer.

Som en av Donald Trumps rådgivere og talsmenn oppfordret den pensjonerte militærtoppen til fengsling av Hillary Clinton da hun var under etterforskning av FBI for mulige lovbrudd når det gjelder håndtering av hemmeligstemplet informasjon da hun var utenriksminister.

Nå er det Flynn selv som risikerer fengsel.

Tidligere denne måneden startet generalinspektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet en etterforskning av general Michael Flynn, melder CNN.

Flynn har skjult betalinger fra Russland, noe som i seg selv trolig er et lovbrudd, og forsvarsdepartementets gransking indikerer at dette blir ansett som svært alvorlig.

Dokumenter som kontrollkomiteen i Representantenes hus har fått fra forsvarsdepartementet, viser at Flynn ble advart mot å ta imot betalinger fra fremmede myndigheter da han pensjonerte seg i 2014.

- Disse dokumentene fremmer alvorlige spørsmål om hvorfor general Flynn skjulte betalingene han fikk fra utenlandske kilder etter at han ble advart spesifikt mot dette av Pentagon, sier Elijah Cummings (D).

MICHAEL FLYNN er under etterforskning i forsvarsdepartementet.

KONTROLLKOMITEEN i Representantenes hus gransker Michael Flynn. Elijah Cummings (D) og Jason Chaffetz (R) holdt torsdag en pressekonferanse om dette.

Flynn var president Donald Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet da Trump inntok Det hvite hus 20. januar. Bare noen uker senere fikk Flynn sparken da det viste seg at han hadde løyet om samtaler med Russland.

Cummings savner samarbeidsvilje fra Det hvite hus. Han forteller at kontrollkomiteen ønsker dokumenter derfra, som han anser som nødvendige for å fullføre deres gransking.

- Det hvite hus dekker over general Michael Flynn. Etter at han ble sparket som nasjonal sikkerhetsrådgiver bør de anstrenge seg for å hjelpe oss, sier Cummings.

Michael Flynn er en sentral figur i flere separate granskinger av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. FBI etterforsker dette, mens både Huset og Senatet for tiden holder høringer. Flynn har tilbudt seg å vitne, mot at han får immunitet, noe ingen så langt har takket ja til.