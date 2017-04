Russland støtter ikke FN-resolusjon om Syria-angrep

ANNONSE

Flere vestlige land har anklaget syriske regjeringsstyrker for å stå bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, som kostet minst 72 mennesker livet.

OPCW, FN og EU mener at det er for tidlig å konkludere med hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.

Russland, som er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad, bekrefter at syriske kampfly gjennomførte et angrep mot småbyen, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.

Ifølge det russiske forsvaret ble kjemikaliene spredt da et av opprørernes våpenlagre og ammunisjonsfabrikker i utkanten av byen ble truffet under angrepet.

–Vi vil i det minste, på en vennlig måte, legge fram de dataene som ble nevnt av vårt forsvarsdepartement, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Selv om også Russland vil komme til bunns i hva som skjedde, vil de ikke godta resolusjonsforslaget Storbritannia, USA og Frankrike la fram onsdag.

– Teksten, slik den står nå, er uakseptabel, sier talsperson for russisk UD Maria Zakharova, som mener resolusjonen er "antisyrisk" og at den forhåndsdømmer det syriske regimet.

Ifølge Storbritannias utenriksminister Boris Johnson ber resolusjonen om en "grundig og umiddelbar" etterforskning av bruken av kjemiske stridsmidler i Idlib. Den ber også om at angrepet fordømmes internasjonalt.

– Det finnes ingen fornuftig eller logisk grunn til å motsette seg denne resolusjonen, sier Johnson.