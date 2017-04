Russland truer med å svare på USAs rakettangrep i Syria

ANNONSE

– I mangel på nødvendige skritt mot å løse problemene som har samlet seg opp, vil det bli nødvendig med gjengjeldende tiltak basert på et prinsipp om gjensidighet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet tirsdag.

Amerikanske styrker gjennomførte natt til fredag forrige uke et rakettangrep mot en syrisk militærbase som et svar på et kjemisk angrep mot opprørskontrollerte Khan Sheikhoun i Syria.

USA mener det syriske militæret og Assad-regimet sto bak, mens Russland klandrer opprørerne, som de hevder lagret kjemiske våpen på stedet. Det russiske utenriksdepartementet opplyser at de håper på konstruktive samtaler med USAs utenriksminister Rex Tillerson, som ventes å ankomme sent tirsdag for et to dager langt besøk.

–Det er imidlertid åpenbart at det russisk-amerikanske forholdet går gjennom en av sine vanskeligste perioder siden slutten av den kalde krigen, skriver russisk UD.

