Russland utviser amerikanske diplomater: - Dette er beklagelig

Det amerikanske utenriksdepartementet reagerer på Putins krav.

Forrige uke vedtok den amerikanske kongressen nye økonomiske sanksjoner mot Russland. I helgen svarte president Vladimir Putin med å kreve at 755 amerikanske diplomater skal forlate Russland innen 1. september.

Nå reagerer det amerikanske utenriksdepartementet på utvisningen.

- Dette er en beklagelig og umotivert handling. Vi vurderer effekten av begrensningen og hvordan vi skal reagere på dette, sier en talsperson for US State Department ifølge The Guardian.

Er ikke så mange amerikanske ansatte



Kravet kan imidlertid være lettere sagt enn gjort. Tall fra 2013 viser at 934 av de 1279 ansatte i den amerikanske ambassaden og amerikanske konsulater i Russland, er russere. Bare 301 ansatte er fra USA.

- Vi har ikke 755 amerikanske diplomater i Russland, skriver Michael McFaul, tidligere amerikansk ambassadør i Russland, på Twitter.

We dont have 755 American diplomats in Russia. https://t.co/KpgZMdCODP — Michael McFaul (@McFaul) 30. juli 2017

Han legger til at en handling som dette, vil gjøre det svært tidkrevende for russere å få amerikansk visum.

Økonomiske sanksjoner



Bakgrunnen for de nye sanksjonene er konklusjonen om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016, samt en videreføring av straffen for Krimkrisen i 2014.

Russland nekter fremdeles for å ha blandet seg inn i valgkampen.