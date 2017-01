Russland vil avkriminalisere visse former for familievold

ANNONSE

Lovforslaget gjelder også slag og spark mot barn. Personer som blir funnet skyldig i vold uten at det kan påvises fysiske skader, risikerer kun en liten bot eller opptil 15 dagers fengsel, ifølge forslaget.

Før det havner på skrivebordet til president Vladimir Putin, skal det også behandles i nasjonalforsamlingens øverste kammer.

Julia Gorunova i Human Rights Watch mener at lovforslaget er et stort skritt tilbake for Russland, ettersom ofre for familievold allerede står overfor «enorme hindre når det gjelder å få hjelp og rettferdighet».

Også Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland reagerer sterkt.

– Å redusere vold i hjemmet fra en kriminell til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriver Jagland i en uttalelse.

Han oppfordrer samtidig lederne i begge kamre i nasjonalforsamlingen til å «styrke russiske familiers rett til å leve uten vold og trusler» i stedet for å svekke den. (©NTB)