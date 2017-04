Russland vil gi Eurovision-artist ny sjanse

ANNONSE

Skjærtorsdag ble det kjent at Russland ikke fikk delta i årets konkurranse i Ukraina som følge av at russisk TV nektet å vise showet. Årsaken er at deres finalist Julija Samojlova ble nektet innreise i Ukraina og at kringkasteren ikke godtok Den europeiske kringkastingsunionens (EBU) krav for fortsatt deltakelse.

Nå er det oppnådd en enighet mellom Channel One og EBU om at Samojlova får være russisk finalist i 2018, opplyses det fra russisk hold.

Årets finale går av stabelen i Kiev lørdag 13. mai.

