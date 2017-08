Ryanair vil stoppe drikkingen før ombordstigning

Flyselskapet Ryanair ber britiske flyplasser om å begrense alkoholserveringen.

Lavkost-selskapet Ryanair er lei av fulle passasjerer på flyene sine, og ber britiske flyplasser om å innføre begrensninger i alkoholserveringen

Selskapet vil at passasjerer bare skal kunne kjøpe to enheter med alkohol per boardingkort.

Selskapet vil også ha full stopp i alkoholsalget før klokken 10 om formiddagen.

Ber flyplasser ta ansvar



- Vi vil forby salg av alkohol ved flyplassene, spesielt med morgenfly når flyene er forsinket, sier markedssjef Kenny Jacobs til Time.

- Alle våre flyvninger er kortdistanse, og det blir solgt veldig lite alkohol om bord. Derfor er det viktig at flyplassene innfører disse restriksjonene for å dempe overdrevent alkoholinntak og alle problemene det medfører, sier han.

I følge BBC blir Ryanairs ønske nå vurdert av britiske myndigheter.

Forsøkte å forbedre



I fjor introduserte britisk luftfartsmyndigheter nye forskrifter som sier at passasjerer ikke skal få ha med seg taxfree-varer om bord og at serveringsstedene må følge beste praksis ved salg av alkohol.

Til tross for dette, ble 387 fulle passasjerer arrestert mellom februar 2016 og februar 2017, en økning på 52 prosent fra året før, melder BBC. Luftfartsmyndigheten har fra 2012 til 2016 registrert en økning på 600 prosent i uønskede hendelser om bord, i de fleste tilfeller var «alkohol involvert».