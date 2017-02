TERRORANGREP: I februar 2015 ble kultursenteret Krudttønden på Østerbro i København angrepet av en bevæpnet mann under et arrangement der den svenske kunstneren Lars Vilks deltok. Senere forsøkte mannen å trenge seg inn i synagogen i København sentrum. To personer ble drept i angrepene. Foto: Ola Torkelsson / Tt (NTB scanpix)

Salafist dømt til fengsel for å ha hyllet terrorangrep i København

En 31-årig mann er dømt til fem måneders fengsel etter at han hyllet mannen som utførte terrorangrepet i København, og tok til orde for drap på homofile.