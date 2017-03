Sarkozys tilhengere ber Fillon utpeke en erstatter

ANNONSE

En rekke parlamentarikere som står Sarkozy nær, møttes mandag for å diskutere situasjonen som har oppstått i det konservative partiet Republikanerne etter at partiets presidentkandidat ble siktet for misbruk av offentlige midler.

Der besluttet de å kreve at Fillon bør "ta ansvar og navngi en etterfølger", opplyser flere ikke navngitte partikilder til nyhetsbyrået AFP.

Sarkozy selv sendte tidligere mandag ut en pressemelding der han tok initiativ til et møte mellom Fillon og Alain Juppé, som mange i partiet håpet ville erstatte Fillon.

Juppé har imidlertid erklært at han ikke ønsker å bli presidentkandidat, mens Fillon har sagt at han vil fullføre valgkampen. (©NTB)

