Satte fyr på naboen under hundekrangel

Episoden skjedde i Wollongong sør for Sydney tirsdag kveld. Den 41 år gamle angriperen skal ha sluppet sine to hunder løs på et nabopar han kranglet med. Deretter dynket han ifølge politiet sin mannlige nabo med brennbar væske og satte fyr på ham.

– Både offerets ansikt, bryst, armer og overkropp tok fyr, opplyser politiet, som beskriver skadene som «permanente og forferdelige».

Kvinnen ble også skadd da hun forsøkte å hjelpe mannen.

41-åringen er pågrepet. Det er tidligere utstedt en arrestordre på mannen i delstaten South Australia ettersom han er mistenkt for et angrep med våpen.