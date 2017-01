«Saturday Night Live»-forfatter suspendert etter Trump-tweet

ANNONSE

Tekstforfatter Katie Rich er ifølge amerikanske medier suspendert på ubestemt tid, etter at hun tvitret at Trumps sønn Barron kom til å bli landets første skoleskyter som hadde fått hjemmeundervisning, skriver BBC.

«Barron will be this country's first homeschool shooter», lød det fra Rich.

Tweeten ble lagt ut fredag, men er senere slettet. Meldingen har fått mye kritikk i sosiale medier, og mandag kveld la Rich ut en beklagelse.

– Jeg beklager på det sterkeste den ufølsomme tweeten. Jeg angrer på mine handlinger og støtende ord. Det var utilgivelig og jeg beklager, skriver hun.

Twitter-profilen hennes er også satt til privat, etter at folk reagerte på tweeten.

Blant personene som har kommentert saken er Chelsea Clinton, datteren til tidligere president Bill Clinton og Hillary Clinton.

– Barron Trump fortjener muligheten alle barn bør ha – å være et barn. Å stå opp for alle barn betyr også å motsette seg all politikk som skader barn, skriver Clinton på Twitter.

Fjernsynsnettverket NBC, som sender komiprogrammet, har så langt ikke kommentert saken. Tekstforfatteren har jobbet for «Saturday Night Live» siden desember 2013.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry. — Katie Rich (@katiemaryrich) 23. januar 2017

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22. januar 2017

Republikaneren Donald J. Trump ble fredag 20. januar tatt i ed som USAs president. Ved sin side hadde han kona Melania og sønnen Barron.