Saudi-Arabias konge tillater kvinner å kjøre bil

Men endringen vil ta tid å gjennomføre.

Saudi-Arabia kunngjorde tirsdag at det vil bli tillat for kvinner å kjøre bil, og snur dermed i en mangeårig politikk som har blitt et globalt symbol på undertrykkelse av kvinner i det konservative kongedømmet.

Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag,

Årsaken til at kvinner nå skal få lov, er blant annet skaden nekten har påført Saudi-Arabias internasjonale rykte.

Endringen vil derimot ikke skje umiddelbart.

Saudi-Arabia har ingen infrastruktur for å lære kvinner å kjøre eller få førerkort. Politiet må dessuten trenes for å samhandle med kvinner på en måte de sjelden gjør i et samfunn der menn og kvinner som ikke er i familie, sjelden omgås.

Det finnes flere grunner til at kvinner er blitt nektet å kjøre bil. Enkelte mener det er upassende, andre at mannlige sjåfører ikke vil vite hvordan de skal håndtere kvinner i bil ved siden av seg i trafikken. Andre har hevdet at det skader kvinners eggstokker å kjøre bil.

De siste årene har kronprins Mohammed bin Salman jobbet for å reformere rikets økonomi og samfunn.

Også saudiarabiske kvinner har de senere år protestert mot forbudet. Flere har fått bøter, og også blitt arrestert, for å ha satt seg bak rattet og kjørt.

Lav oljepris har påvirket jobbmarkedet i Saudi-Arabia, og det er ønskelig at flere innbyggere er i lønnet arbeid - også kvinner. At kvinner i tilfelle må bruke penger på å betale sjåfør for å komme til og fra, gjør at mange ikke ser den store gevinsten i å gå ut i jobb.

