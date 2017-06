ANNONSE

Publikum buet mot det saudiske laget etter hendelsen. Speakeren på Adelaide Oval stadion annonserte at det skulle være ett minutt stillhet for å hedre ofrene etter de grusomme angrepene i London, skriver The Telegraph.

Spillerne fra Australia stilte seg straks opp på en rekke og la armene rundt hverandre. Det gjorde derimot ikke de saudiske spillerne.

NEKTET: Laget fra Saudi-Arabia stilte seg ikke opp for å hedre London-ofrene slik Australia gjorde. Nå hagler kritikken.

De stod tilfeldig spredt utover banen, noe som vakte reaksjoner fra publikum, som buet høylytt etter at minuttet var over.

Ifølge reporter Adam Peacock fra Fox Sports i Australia, hadde det asiatiske fotballforbundet godkjent markeringen, noe Saudi-Arabia hadde uttrykt at de var sterkt imot.

Noen av spillerne til Saudi-Arabia ble stående stille med hendene bak ryggen og hodet bøyd, men majoriteten, inkludert benkspillerne bare fortsatte oppvarmingen.

Da kokte det på Twitter:

Oz v saudi arabia football seems only 1 team and1 set of fans respected minutes silence # sadworld — Judith Jennings (@Jennings55Jr) June 8, 2017

There was a minute silence held today between Australia + Saudi Arabia today - Saudi Arabia ignored it!



FIFA ban? Disgrace!



RT to spread! pic.twitter.com/G6xeIqKXmd — Footy Challenge Tips (@FootyChallTips) June 8, 2017

Did y'all see Saudi Arabia wouldn't stand up for the moment of silence for London but Qatar is the bad guys — Whiskypalian, Esq (@WhiskypalianEsq) June 8, 2017