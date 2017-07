Trumps nye kommunikasjonssjef sier han vil gå hardt ut for å forsvare usannheter om presidenten, og at det trolig vil bli færre Twitter-meldinger framover.

Anthony Scaramucci sa søndag i et intervju med Fox News at det vil bli nye tider i Det hvite hus, og at det skal bli bedre stemning.

Han sa også at han i tiden fremover vil slå hardere ned på lekkasjer og jobbe mer med hvordan Det hvite hus går ut med informasjon.

– Jeg har et radiostudio, tv-studio og et filmstudio i lommene mine. Verden har endret seg, og vi må revurdere hvordan vi går ut med informasjon, sier Scaramucci.

Han gjorde det også klart han vil gå hardt ut for å forsvare president Donald Trump når det blir sagt usannheter og urimeligheter om han.

– Og han vil trolig kutte ned på noen av de Twitter-meldingene, sa Scaramucci i intervjuet med den amerikanske tv-kanalen.

Den nye kommunikasjonssjefen understreket også at han vil la presidenten være president, men hjelpe ham med å fremme hans politikk.

Det var forrige fredag Trump gjorde det kjent at finansmannen Anthony Scaramucci blir ny kommunikasjonssjef. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

