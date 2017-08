Scaramucci: Folk i Det hvite hus prøver å kaste Trump

Personer inne i Det hvite hus motarbeider USAs president Donald Trump, hevder tidligere kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci.

OSLO (NTB, Nettavisen): Scaramucci sier i et intervju med ABC News onsdag at «elementer» i Det hvite hus forsøker å «kaste ut» Trump, melder BBC.

Scaramucci fikk sparken i slutten av juli etter bare ti dager i jobben. Det skjedde etter at The New Yorker publiserte uttalelser fra en samtale med en journalist der Scaramucci kritiserte stabssjef Reince Priebus og sjefstrateg Steve Bannon i vulgære ordelag.

Trump har siden han tiltrådte i januar slitt med lekkasjer fra Det hvite hus til amerikanske medier. Ikke navngitte tjenestemenn har ved en rekke anledninger blitt sitert på opplysninger som har satt presidenten og hans administrasjon i et ufordelaktig lys.

Lei av lekkasjer

Presidenten har ved flere anledninger luftet sin frustrasjon over lekkasjene. 28. mai kalte han lekkasjene «fabrikkerte løgner funnet opp av Fake News Media.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. mai 2017

Etter å ha mast på sin justisminister Jeff Sessions og bedt han være mer på ballen, ga Trump 5. august uttrykk for at tiltak mot lekkasjene nå var på vei:

- Etter mange år med lekkasjer i Washington, er det flott å se at justisministeren treffer tiltak for vår nasjonale sikkerhet. Jo tøffere, desto bedre! skrev Trump på Twitter.

- Handler ikke om noen råtne epler

Lekkasjene i Det hvite hus er et tema også i pressen:

- Trumps Hvite hus lekker ikke på grunn av noen få råtne epler. Hovedgrunnen til lekkasjene er fordi laget hans ikke står samlet, skrev den republikanske strategen Alex Conant i Politico 27. juli da Scaramucci var i gang med jakten på muldvarper. Conant mente han ikke ville lykkes.

- Dyp illojalitet

Ifølge Conant har ikke Trump klart å samle staben sin - og heller ikke det amerikanske folk - om et felles mål. Da vil ulike fraksjoner føle behov for å lekke. Lekkasjene, mener Conant, er også uttrykk for en illojalitet som stikker dypt og som Trump selv må klandres for.

- Hvis Trump skal oppnå mer lojalitet fra sin stab, må han vise at lojalitet går begge veier og vise staben sin mer respekt enn han hittil har gjort, skrev Conant i juli.

After many years of LEAKS going on in Washington, it is great to see the A.G. taking action! For National Security, the tougher the better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. august 2017

(©NTB)





