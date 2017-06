Secret Service på vakt etter Johnny Depps kommentarer om presidentdrap

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trumps sikkerhet er ansvaret til Secret Service. Det er en formidabel oppgave – som nå plutselig inkluderer å følge med på skuespilleren Johnny Depp.

Han kom nemlig med noen kommentarer i Glastonbury som har vakt oppsikt. Secret Service bekrefter overfor CNN at de er kjent med kommentarene.

- Av sikkerhetsårsaker kan vi ikke diskutere spesifikke eller generelle detaljer rundt våre metoder eller midler når det gjelder utførelsen av våre beskyttelsesoppgaver, sier byrået i en uttalelse til TV-kanalen.

Det virker som at Depp visste at kommentarene ville skape oppstandelse. Han spurte først publikum under festivalen Glastonbury i Storbritannia om Trump var velkommen der. Publikum buet or ropte «nei». «Jeg tror han trenger hjelp», svarte Depp.

- Dette kommer til å havne i pressen, og det vil være horribelt, fortsatte Depp.

- Når var sist en skuespiller henrettet en president? spurte han deretter.

Svaret er 1985, iallfall her i USA. Da ble president Abraham Lincoln drept av John Wilkes Booth.

- Jeg vil poengtere at jeg ikke er en skuespiller. Mitt yrke er løgn. Men det er en stund siden og kanskje det er på tide, sa Depp.

Kommentarene fra Johnny Depp kommer en drøy uke etter at en 66 år gammel amerikaner skjøt mot flere republikanske politikere under en baseballtrening foran en veldedighetskamp.

James T. Hodgkinson skadet fire personer, og en av politikerne i den republikanske ledelsen – Steve Scalise – ble alvorlig skadd. Han ligger fremdeles på sykehus.

Det hvite hus kaller kommentarene fra Johnny Depp «triste».

- President Trump har fordømt vold i alle former, og det er trist at andre, som Johnny Depp, ikke følger hans ledelse. Jeg håper at noen av herr Depps kolleger vil ta sterkest mulig avstand fra denne type retorikk, som de ville ha gjort dersom de var rettet mot en demokratisk valgt leder, sier en talsmann for Det hvite hus i en kommentar.