Seks bekreftet døde i storbrannen i London: - Baby kastet ut av vindu

Minst seks mennesker døde i storbrannen i boligblokken Grenfell Tower i North Kensington i London natt til onsdag. Minst 74 er på sykehus, og tilstanden til 20 av dem bekreftes som kritisk.

400-600 mennesker bor i blokka, og det er fortsatt ikke kjent hvor mange som er reddet ut. Brannårsaken er ennå ikke kjent, og bygningen fremstår som totalt utbrent.

– Jeg kan bekrefte seks dødsfall nå. Men dette tallet vil trolig stige i løpet av det som vil bli en kompleks operasjon over flere dager, sier Stuart Cundy i London-politiet.

Nærmere 12 timer etter brannen brøt ut, jobber brannvesenet fortsatt med å slukke flammer, skriver BBC.

Høyblokka har flere ganger blitt kritisert for å være en potensiell dødsfelle. En lokal aksjonsgruppe har flere ganger advart om at bygningen ikke oppfyller sikkerhetskravene, sist i november.

- Kastet babyen ut vinduet



Vitner forteller at brannen spredte seg veldig raskt. Sky News har snakket med vitner som forteller om foreldre som kastet barna sine ut vinduet.

Samira Lamrani forteller Press Association at hun så en kvinne kaste babyen sin ut av et vindu fra «tiende eller ellevte etasje».

200 BRANNFOLK var på stedet for å slukke den enorme boligblokkbrannen i London.

- Folk dukket opp i vinduene, de banket hysterisk og ropte. Vinduene sto på gløtt, og en kvinne gestikulerte at hun kom til å kaste ned babyen sin og ville at noen skulle ta den imot. Det var en som gjorde det, en mann løp fremover og greide å ta imot babyen, forteller Lamrani, og fortsetter:

- Min datters venn observerte en voksenperson som lagde en slags hjemmelagd fallskjerm og forsøkte å senke seg ut av vinduet, sier Lamrani.

Et annet vitne forteller at hun så en fem år gammel gutt bli kastet ut av et vindu i sjette eller syvende etasje.

- En kvinne kastet sønnen sin ut vinduet. Jeg tror det gikk bra med ham, at han kanskje bare brakk noen ben og fikk blåmerker, sier vitnet, ifølge Sky News.

Et øyevitne, Tamara, forteller BBC News at man hørte folk rope fra vinduene sine.

- Det var folk som kastet barna sine ut av vinduet, de ropte «redd barna mine». Folk sto i vinduene og ropte «hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg». Du så flammene gå gjennom bygget og inn i rommet de sto i - for så å oppsluke hele leiligheten deres, forteller Tamara.





- Ropte «hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg»



Jody Martin, et vitne som bor i området, sier til BBC at hun så mennesker fanget i leilighetene sine i de øverste etasjene.

- Jeg ropte til folk som så ut av vinduene, prøvde å vekke dem og sa at de måtte komme seg ut. De ropte at «vi klarer ikke! Gangene er fulle av røyk!»

Ifølge BBC har øyenvitner sagt at de så lys, som kan være lommelykter, som blinket på toppen av bygningen.

- Jeg har sett folk lyse med lommelykter fra vinduene sine, og deretter sakte sett disse leilighetene bli oppslukt i flammer og røyk, sier Martin til BBC.





Hørte ingen brannalarm

En av beboerne i den 27 etasjer høye boligblokken som begynte å brenne i London natt til onsdag, forteller at brannalarmen ikke ble utløst.

– Jeg hørte naboens røykvarsler bli utløst, men tenkte ikke over det. Men så hørte jeg naboen rope. Jeg er heldig som lever, mange kom seg aldri ut av bygningen, forteller beboeren til The Guardian.

Paul Munakr bodde i sjuende etasje av boligblokka. Han bekrefter at det ikke ble utløst noen brannalarm.

– Jeg greide å ta meg ut av bygningen. Ikke takket være brannalarm, men fordi folk under meg skrek at folk ikke måtte hoppe ut av vinduene, forteller han til BBC News.

– Jeg vet ærlig talt ikke med sikkerhet om folk har hoppet ut for å unnslippe flammene. Det faktum at brannalarmen ikke ble utløst, er det viktigste, forteller han.