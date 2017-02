Sikkerhetstiltakene er strenge i forbindelse med onsdagens presidentvalg. Bildet viser soldater fra Den afrikanske union i Mogadishu tirsdag ettermiddag. (AP / NTB scanpix)

Seks drept i angrep mot hotell i Somalia

Seks personer, blant dem fire vakter, er drept i et angrep mot et hotell i Puntland-regionen i Somalia. To angripere ble også drept.