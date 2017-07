Senatet ga Trump et nytt helse-nederlag

Senatet stemte fredag morgen nei til Republikanernes siste forslag til ny helsereform.

CNN melder at Senatet i USA har stemt ned Republikanernes «Skinny Repeal»-forslag, som ville ha fjernet flere elementer i dagens Obamacare.

Senator John McCain fra Arizona ga den avgjørende nei-stemmen. Forslaget falt med 49 mot 51 stemmer. Det har vært relativt åpent hva McCain ville gå inn for, likevel var det avgjørende da han stemte nei. Republikanerne hadde tålt to nei-stemmer siden de har flertall i Senatet, derfor ble det McCain som avla den avgjørende stemmen. Tre republikanske senatorer sa nei. I tillegg til McCain, sa også Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska nei.

Avstemningen er nok et slag for president Trump.

McCain diagnostisert med hjernesvulst

Avstemningen skjer kort tid etter at McCain fikk en alvorlig kreftdiagnose. I midten av juli ble det kjent at den amerikanske senatoren og utenrikspolitikeren er diagnostisert med hjernesvulst. Svulsten ble oppdaget under en operasjon da han skulle fjerne en blodpropp over øyet. På grunn av sykdommen ble det avgjort at avstemningen om en ny helsereform skulle utsettes.

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med nedsettende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk da støtten og oppfordret partiet til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

President Donald Trump ønsket at alle senatorene skulle stemme ja og skrev på Twitter oppfordringen «Gi USA fantastisk helseforsikring», men i realiteten er det lite fantastisk med forslaget som ble fremmet.

Planned Parenthood ville ha mistet all offentlig støtte, eksempelvis.

Tross Trumps uttalelser om at senatorene bør stemme «riktig», kom han med følgende Twitter-melding for tre dager siden:

Kongressens budsjettkontor har konkludert med at lovforslaget ville ha medført at ytterligere 15 millioner amerikanere hadde mistet sin helseforsikring i løpet av 2018.

Det er allerede 28 millioner amerikanere som står uten slik forsikring. Det nedstemte lovforslaget ville altså ha ført til at 43 millioner amerikanere hadde vært uten helseforsikring.

- Virkelig en skuffelse



Senatets majoritetsleder Mitch McConnell kaller nederlaget skuffende.

- Fra skyhøye kostnader til minkende valgfrihet og markedets kollaps, har våre velgere lidd mye under Obamacare. Vi mente at de fortjener bedre. Det er derfor jeg og mange av mine kolleger gjorde som vi har lovet og stemte for å fjerne denne mislykkede loven, sier McConnell i en pressemelding.

- Dette er en skuffelse. Virkelig en skuffelse … Jeg beklager at våre innsatser ikke var nok denne gang, legger han til.

