Senator: – Putin prøvde å undergrave valget i USA

– Putin ga ordre om en målrettet kampanje som var nøye uttenkt for å undergrave valget vårt, sa demokraten Mark Warner.

Han er nestleder for Senatets etterretningskomité, som gjennomfører den ene av Kongressens granskinger av saken. Komiteen skal også undersøke om medarbeidere av Donald Trump samarbeidet med Russland i valgkampen.

Komiteens leder, republikaneren Richard Burr, advarte om at Russland også prøver å påvirke valg i Europa.

– Jeg tror de fleste innser at russerne er aktivt involvert i valget i Frankrike, sa Burr under den første offentlige høringen som ledd i Senatets gransking.

Putin: – Absurd og uansvarlig

Allerede etter valget i fjor konkluderte amerikansk etterretning med at Russland hadde forsøkt å hjelpe Trump i valgkampen. Én av metodene skal ha vært hacking av Det demokratiske partiet og spredning av informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton.

Håndfaste bevis for anklagene er så langt ikke lagt fram offentlig. Trump selv stiller seg tvilende til dem, og Putin avviser dem blankt.

Putin kommenterte saken under Arktis-konferansen i Arkhangelsk rett før høringen skulle begynne i Senatet i USA. Beskyldningene om russisk innblanding i det amerikanske valget er absurde og uansvarlige, hevdet presidenten.

Russland-eksperten Clint Watts fra tankesmia Foreign Policy Research Institute mener på sin side at Russland har fortsatt med å prøve å påvirke amerikansk politikk også i år.

Så sent som denne uken har Russland vært involvert i kampanjer på sosiale medier rettet mot Paul Ryan, lederen for Representantenes hus, hevdet Watts under høringen i Senatet.

Nett-troll

Blant de minst 20 personene som skal svare på spørsmål som ledd i Senatets gransking, er Trumps svigersønn Jared Kushner og den tidligere valgkampsjefen Paul Manafort.

– Nærmere 1.000 betalte nett-troll jobbet ved et anlegg i Russland og tok i realiteten over en rekke datamaskiner, hevdet Warner, da han beskrev hendelsene i forkant av det amerikanske presidentvalget.

Både han og Burr sa torsdag at de ikke vil politisere høringen, men i stedet forsøke å komme til bunns i de alvorlige anklagene som er rettet mot Russland og mot Trumps valgkampstab.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus innledet sin høring om samme tema tidligere denne måneden. Men denne komiteens leder, republikaneren Devin Nunes, har høstet sterk kritikk fra Demokratene.

I tillegg til de to høringene i Kongressen har USAs føderale politi FBI innledet en formell etterforskning av saken.

