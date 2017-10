Senator Bob Corker: - Jeg vil ikke støtte Trump igjen

USAs president Donald Trump har satt i gang en intens ordkrig mot lederen av Senatets utenrikskomité.

NEW YORK (Nettavisen): Senator Bob Corker er, i likhet med president Trump, republikaner. At de tilhører samme parti, har likevel ikke forhindret en knallhard ordkrig i både sosiale og tradisjonelle medier.

Tirsdag morgen, amerikansk tid, har Trump postet en rekke meldinger på Twitter hvor han skriver at Corker «ikke kunne bli valgt til hundefanger i Tennessee», at han er en lettvekter og inkompetent. I kjent Trump-stil legger han også til en bemerkning om fysikken til senatoren, som han omtaler som «småen».

Det kan være fristende, og kanskje også helt korrekt, å kalle dette en vanlig dag i amerikansk politikk. Samtidig er noe uvanlig over at en republikansk president så aggressivt går til angrep på en partifelle som både leder Senatets utenrikskomité og sitter i budsjettkomiteen.

Viktig skattemøte tirsdag



Dette skjer samtidig som Trump forsøker å gjennomføre en skattereform, en reform han virkelig trenger ettersom andre viktige valgkampløfter som helsereformen og muren mot Mexico lar vente på seg.

Corker ble intervjuet av flere amerikanske medier før presidenten tirsdag kommer til Capitol Hill for å gjennomføre skatteforhandlinger. I et intervju med CNN, sier senator Corker at han ikke ville ha støttet president Trump i en ny valgkamp.

«Du ville ikke ha støttet ham igjen?» spør reporteren.

- Nei, absolutt ikke, svarer Corker.

Senatoren legger til at han tror at «andre ledere i verden er svært klar over at mye av det han sier, er usant» og legger til at dette er «uheldig for nasjonen vår».

- Han har vist seg ute av stand til å heve seg med anledningen som president. Mange av oss, inkludert meg selv, har forsøkt å bidra. Jeg har hatt en privat middag med ham og møtt ham flere ganger for å forsøke å skape en slags aspirerende tilnærming til måten han beter seg på. Jeg tror ikke at det er mulig. Det er åpenbart at han ikke kommer til å heve standarden sin som president.

CNN spør til og med om Trump er en rollemodell for barn.

- Nei, absolutt ikke, svarer Corker.

SENATOR Bob Corker.

Corker just now: "The President has great difficulty with the truth on many issues." https://t.co/GnPoByj9IL — Meg Wagner (@megwagner) 24. oktober 2017

- Må holdes i sjakk



I flere TV-intervjuer tirsdag morgen, kritiserer Corker presidenten for å gjøre skattereformen vanskeligere å gjennomføre.

- Når du fjerner ting fra bordet før du starter, gjør du det meget vanskelig. Det jeg håper vil skje, er at presidenten vil overlate dette arbeidet med skattereformen til komiteene og la dem gjør sitt arbeid og ikke fjerne ting fra bordet som bør diskuteres i komiteene på de rette tidspunktene, sier Corker i et intervju med «Good Morning, America».

På spørsmål om presidenten utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel, repliserer Corker til NBC at han må holdes i sjakk av kabinettet sitt, altså folk som forsvarsminister James Mattis, utenriksminister Rex Tillerson og stabssjef John Kelly.

Etter dette postet Trump fem meldinger på Twitter om Bob Corker.

Bob Corker, who helped President O give us the bad Iran Deal & couldn't get elected dog catcher in Tennessee, is now fighting Tax Cuts.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

«Bob Corker, som hjalp president Obama gi oss den dårlige Iran-avtalen og ikke kunne bli valgt til hundefanger i Tennessee, motarbeider nå skattekuttene.»

...Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

«Corker trakk seg fra mellomvalget i Tennessee da jeg nektet å støtte ham, og nå er han negativ til alt om Trump. Se på merittene hans!»

Isn't it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn't get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

«Er det ikke trist at lettvekteren senator Bob Corker, som ikke kunne få gjenvalg i den flotte delstaten Tennessee, nå motarbeider skattekuttene pluss.»

Sen. Corker is the incompetent head of the Foreign Relations Committee, & look how poorly the U.S. has done. He doesn't have a clue as..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

«Senator Corker er den inkompetente lederen av utenrikskomitéen, og se hvor dårlig USA har gjort det. Han har ikke peiling …»

...the entire World WAS laughing and taking advantage of us. People like liddle' Bob Corker have set the U.S. way back. Now we move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

«… mens hele verden lo og utnyttet oss. Folk som småen Bob Corker har satt USA tilbake. Nå beveger vi oss framover!»

- Ingenting av det han skrev i Twitter-meldingene sine i dag, er sant. Alt er fullstendig usant, konkluderer Corker.

Senator Corker får støtte av speaker Paul Ryan, som sier at deres ordkrig på Twitter ikke kommer til å påvirke arbeidet med skattereformen.

- Jeg tror ikke dette forandrer vårt arbeid med skattereformen. Jeg vet at Bob, som støttet budsjettet, ønsker skattereform. Jeg vet at presidenten ønsker skattereform.

Same untruths from an utterly untruthful president. #AlertTheDaycareStaff — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 24. oktober 2017

