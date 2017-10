Senator Chris Murphy raser mot sine kolleger i Kongressen

Senator Chris Murphy er rasende på sine kolleger.

NEW YORK (Nettavisen): 58 mennesker er drept og minst 515 er skadd i en masseskyting i Las Vegas natt til mandag, lokal tid. Dette er den verste masseskytingen i amerikansk historie, men det er langt ifra den første her i USA.

Bare så langt i 2017 har det ifølge gunviolencearchive.org vært 273 masseskytinger i USA.

Senator Chris Murphy fra Connecticut, som opplevde Sandy Hook-massakren i 2012, der 20 skoleelever på seks-sju år og seks skoleansatte ble drept, er både fortvilet og sint over at det ikke gjøres mer for å forhindre at våpen havner i hendene til feil personer.

- Mitt hjerte er med ofrene, deres familier, nødpersonellet og hele Las Vegas. Ingen andre steder enn USA skjer grusomme masseskytinger som dette med samme regelmessighet. Denne massakren vil gå inn i historien som den dødeligste i vår nasjon, men vi har allerede flere masseskytinger enn dager hittil i år, sier Murphy i en pressemelding, ifølge NBC.

Murphy og hans kolleger i det demokratiske partiet har i årevis forsøkt å få igjennom strengere lovgivning for våpensalg, blant annet grundigere bakgrunnskontroll av kjøperne, men Kongressen har de siste årene vært under republikansk kontroll og det har derfor ikke vært mulig å få igjennom disse lovforslagene.

Nå foreligger det i stedet et forslag som vil gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, fremmet av republikaneren Jeff Duncan fra Sør-Carolina.

EN MANN ligger over en kvinne for å beskytte henne mot skytingen.

Våpenindustrien og deres organisasjon National Rifle Association (NRA) donerte under den forrige presidentvalgkampen over én million dollar til politikere, brukte nærmere sju millioner dollar på lobbyvirksomhet og ytterligere 54 millioner dollar på andre kampanjer, ifølge opensecrets.org.

Totalt har NRA gitt rundt 180 millioner dollar til politikere siden 1990.

- Dette må ta slutt. Det gjør meg rasende at mine kolleger i Kongressen er så redde for våpenindustrien at de later som om det ikke finnes politiske trekk mot denne epidemien. Det gjør det, og politikernes tanker og bønner er ondskapsfullt hule hvis de kommer sammen med en lovgivende likegyldighet. Det er på tide for Kongressen å lette på ræva og gjøre noe, sier senator Chris Murphy.

