Senator truer med å stanse Trumpcare

NEW YORK (Nettavisen): Senator Ron Johnson fra Wisconsin er en av 13 republikanere som for tiden jobber bak lukkede dører med å utarbeide «Trumpcare», helsereformen som skal erstatte «Obamacare» i USA.

Han er imidlertid ingen tilhenger av majoritetsleder Mitch McConnells plan om å holde deres forslag hemmelig inntil det legges fram for votering i Senatet.

I et intervju med CNN gjør Johnson det klart at han vil stemme nei til helsereformen dersom det amerikanske folk ikke får tid nok til å vurdere forslaget før voteringen.

- Jeg har gitt veldig klar beskjed til partiledelsen at jeg vil trenge tid, og at mine velgere vil trenge tid til å evaluere hvordan dette kommer til å påvirke dem, sier senator Johnson.

Én senators stemme kan virke ubetydelig, men republikanerne balanserer på en knivsegg i arbeidet med å erstatte Obamacare med Trumpcare. Det kreves flertall i Senatet for å få igjennom forslaget, og republikanerne kan ikke regne med en eneste stemme fra demokratene.

Ettersom det sitter 52 republikanere og 48 demokrater i Senatet, og visepresident Mike Pence blir avgjørende med en 50-50-votering, tåler ikke president Donald Trumps parti mer enn to «avhoppere» i voteringen.

Politico har en god oversikt over helsereformens utfordringer. Det antas at senator Rand Paul fra Kentucky vil stemme nei dersom forslaget ikke fjerner så mange spor av Obamacare som overhodet mulig, mens senator Susan Collins fra Maine befinner seg i den andre enden.

Det er derfor sannsynlig at én av dem stemmer nei.

Dersom støtten til Medicaid reduseres for raskt, vil trolig Collins få selskap av Lisa Murkowski fra Alaska og Dean Heller fra Nevada, ifølge Politico. På den andre siden kan Rand Paul fort få selskap av Ted Cruz fra Texas og kanskje også Mike Lee fra Utah.

Dette illustrerer hvor effektiv trusselen fra senator Ron Johnson kan vise seg å være.

- Personlig mener jeg å avholde en votering om dette i neste uke vil være for tidlig. Jeg kan ærlig talt ikke se for meg at vi har nok informasjon til å evaluere forslaget og rettferdiggjøre en ja-stemme i løpet av en uke. Jeg vil at mine velgere skal få nok tid til å komme med innspill, sier Johnson til CNN.