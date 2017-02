Sendte opp 104 satellitter med én rakett

ANNONSE

Den indiske romfartsorganisasjonen ISRO er kjent for en svært effektiv bruk av ressursene. Nå har den slått rekorden som tidligere tilhørte Russland, som i juni 2014 skjøt ut 39 satellitter på én gang.

Statsminister Narendra Modi var onsdag raskt ute med å gratulere forskerne med den vellykkede utskytingen. Han kaller det for et stolt øyeblikk for India og for landets romfartsmiljø.

Raketten tok av klokka 9.28 onsdag morgen lokal tid. Med en fart på 27.000 kilometer i timen ble alle de 104 satellittene skutt ut i verdensrommet på rundt en halvtime, ifølge ISRO.

Den viktigste og største satellitten veide 714 kilo og skal brukes til observasjoner av Jorden. Men raketten var også lastet med 103 mindre "nanosatellitter", som til sammen veide 664 kilo. Den minste veide 1,1 kilo.

Nesten alle nano-satellittene er produsert i andre land. 96 av dem er fra USA, mens andre er fra Israel, Kasakhstan, Nederland, Sveits og De forente arabiske emirater.