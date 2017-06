ANNONSE

Dette ses på som en milepæl for det tradisjonelt patriarkiske og konservative landet, og for hele Balkan-regionen.

41-årige Brnabic og hennes regjering fikk støtte fra 157 medlemmer av den 250 seter store nasjonalforsamlingen torsdag, etter å ha blitt foreslått som statsminister av president Aleksandar Vucic.

Vucic har selv vært landets statsminister siden 2014, men ble statsoverhode etter å ha vunnet presidentvalget i april.

Brnabic blir landets første kvinnelige statsminister. Hun blir også den første åpent homofile statsministeren i Balkanlandene, der homofobi fortsatt er et omfattende problem.

41-åringen, som har gjort lynkarriere ettersom hun gikk inn i politikken for kun ett år siden, har uttalt at hun håper folk kan se forbi det faktum at hun er lesbisk.

– Det har da ingenting å si. Det viktigste er at man er dyktig, profesjonell, hardtarbeidende og ærlig, har hun sagt.