Sessions avviser upassende kontakt med Russland

OSLO (NTB, Nettavisen): USAs justisminister Jeff Sessions vitner tirsdag for Senatets etterretningskomite om den pågående Russland-granskingen.

En offensiv Sessions avviste i sin innledning alle anklager om at han skal ha hatt noen upassende kontakt med Russland i forbindelse med valgkampen før presidentvalget.

I høringen kalte Sessions anklagene om at han på noen måte skulle ha konspirert med russerne som «en forferdelig og avskyelig løgn».

Han avviste at han noen gang har møtt eller diskutert saken med russiske tjenestemenn.

Sessions avviste også at han har hatt et tredje møte med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Vitnemålet blir omfattet med stor interesse og blir sendt direkte på en rekke kanaler.

Stor medieinteresse da justisminister Jeff Sessions ankom senatshøringen tirsdag.

Tre sentrale spørsmål



USA Today skrev før høringen at det er tre hovedspørsmål amerikanerne ønsker å få svar på i denne høringen: Hva kan Sessions fortelle om Sergej Kisljak, hva skjedde da James Comey fikk sparken, og er det ondt blod mellom Sessions og sjefen hans, USAs president Donald Trump?

For Sessions, som har stått last og brast med Donald Trump siden før sistnevnte ble presidentkandidat, er det en anledning til å slå kaldt vann i årene på de som mistenker at han pleiet en litt for tett omgang med russiske diplomater i valgkampen. Det mange vil se etter i utspørringen er også hvor langt Sessions Trump-lojalitet strekker seg.

Høringen med Sessions startet litt før klokka 21 norsk tid. Du kan følge den direkte blant annet på PBS, nettstedet C-span og på NRK.no.

Den sparkede FBI-sjefen James Comey nevnte Sessions ved flere anledninger da han vitnet for komiteen sist uke og sa blant annet at det var forhold rundt Sessions han ikke kunne kommentere i en åpen høring.

Tredje møte med Kisljak?

I den lukkede delen av høringen skal Comey ha sagt at det kan ha vært et tredje møte mellom Russland-ambassadør Sergej Kisljak og Sessions i fjor. Tidligere i år innrømet Sessions at han hadde møtt Kisljak to ganger i fjor. Innrømmelsen kom etter at han først sa at han aldri møtte russere i løpet av valgkampen.

Erklærte seg inhabil

Sessions valgte i mars å erklære seg inhabil i alt som har med å gjøre med etterforskningen av forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere.

I høringen kom det som ventet opp spørsmål om rollen han hadde da Comey ble sparket av Trump. Grunnen er at Sessions på dette tidspunktet allerede hadde erklært seg inhabil.

Sessions bekreftet at han står inne for anbefalingen om å sparke Comey fordi FBI trengte «en ny start».

Sessions benektet ikke opplysningene om at Trump på det tidspunktet allerede hadde bestemt seg for at Comeys tid i FBI var over.

Sessions ville ikke gå inn på eventuelle samtaler med Trump om Comey.

- Hvordan var du involvert i sparkingen av FBI-direktør Comey? var et av spørsmålene Sessions fikk.

- Det var mitt syn at vi hadde problemer der, og det var min beste vurdering at en frisk start i FBI ville være det beste, svarte han.

Trump forklarte etter sparkingen av Comey at han blant annet hadde FBIs Russland-etterforskning i tankene da han besluttet å sparke ham.

I Washington har det gått rykter om at Trump har kranglet med justisministeren og at Sessions har tilbudt seg å fratre. Det hvite hus bekreftet i forrige uke at presidenten har tillit til Sessions, etter først å ha unnlatt å svare på dette spørsmålet tidligere i uken.

Robert Mueller, som tidligere har vært FBI-sjef, fikk i mai oppgaven som spesialetterforsker med ansvar for etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Denne etterforskningen har som oppgave å finne ut om noen i den forbindelse har begått straffbare handlinger. Det var få dager før denne utnevnelsen at FBI-sjef James Comey fikk sparken.

