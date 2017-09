Sikkerhetsrådet krever umiddelbar handling for å stanse volden i Myanmar

FNs sikkerhetsråd ber om at det umiddelbart tas grep for å stanse volden som har drevet flere hundre tusen rohingya-muslimer på flukt fra Myanmar.

Sikkerhetsrådet var samlet til hastemøte bak lukkede dører i New York onsdag kveld. Det var Sverige og Storbritannia som hadde bedt om møtet for å diskutere konflikten i delstaten Rakhine.

I en uttalelse etter møtet ber rådet om umiddelbare tiltak for å få slutt på volden i området. Sikkerhetsrådet mener Myanmar har gjort seg skyldig i overdreven maktbruk under militæroperasjonen som pågår i Rakhine.

Hundretusener på flukt

Kina og Russland var på forhånd ventet å motsette seg et forsøk på å få Sikkerhetsrådet til å enes om en kraftig reaksjon mot Myanmar og Aung San Suu Kyis regjering.

Ifølge FN har nesten 380.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh i løpet av de siste tre ukene.

Masseflukten begynte da Myanmars hær iverksatte en større militæraksjon i Rakhine 25. august. Offensiven ble igangsatt etter at opprørere fra rohingya-minoriteten gikk til angrep på politistillinger.

Onsdag ble det kjent at Suu Kyi ikke kommer til å delta på FNs hovedforsamling i New York neste uke. I stedet blir hun i hjemlandet for å ta seg av situasjonen i Rakhine.

– Etnisk rensing

Mens Sikkerhetsrådet bruker uttrykket «overdreven maktbruk», mener FNs generalsekretær António Guterres at rohingyaene utsettes for etnisk rensing.

– Når en tredel av rohingya-befolkningen har vært nødt til å flykte fra landet, kan du finne et bedre uttrykk for å beskrive det? sa Guterres på en pressekonferanse i New York onsdag.

Han beskrev rapporter om sikkerhetsstyrker som angriper sivile i delstaten Rakhine, som fullstendig uakseptable.

En talsmann for myanmarske myndigheter opplyste onsdag at 176 rohingya-landsbyer nå står tomme fordi innbyggerne har flyktet.

Han sa det ikke er sikkert at innbyggerne vil få vende tilbake, og at de i så fall må «sjekkes» først.

Aung San Suu Kyi under et besøk i Bergen i 2012. Om lag 20.000 mennesker møtte opp for å høre fredsprisvinneren da hun talte på Torgallmenningen.





Massiv kritikk

Tidligere menneskerettsforkjemper og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi har en stilling som i praksis innebærer at hun er Myanmars regjeringssjef – men med begrenset innflytelse over landets militære styrker.

Suu Kyi har de siste ukene fått massiv internasjonal kritikk for militæraksjonen i Rakhine. Hun har ikke kritisert den myanmarske hæren, men i stedet gitt inntrykk av å støtte militæraksjonen.

Blant dem som kritiserer Aung San Suu Kyi i Norge, er stiftelsen som ga henne Raftoprisen i 1990 – året før hun ble tildelt Nobels fredspris.

Raftostiftelsens daglige leder Jostein Hole Kobbeltvedt sier til NRK at Suu Kyi kan bli medansvarlig for folkemord hvis hun ikke fordømmer volden mot sivile i Myanmar.

