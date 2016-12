Sikkerhetsrådet skal stemme over Syria-resolusjon

ANNONSE

Sikkerhetsrådets møte starter klokken 17 lørdag norsk tid. Først skal medlemmene møtes bak lukkede dører, og deretter finner avstemningen sted, opplyser den russiske FN-delegasjonen.

Russland og Tyrkia sendte våpenhvileavtalen og utkastet til resolusjon til medlemmene i Sikkerhetsrådet torsdag kveld. Etter lukkede samtaler i Sikkerhetsrådet fredag morgen, sendte den russiske FN-ambassadøren Vitalij Tsjurkin ut et revidert utkast til resolusjon. Han oppfordrer rådets medlemmer til å støtte resolusjonen når avstemningen finner sted lørdag.

Russland ønsker at våpenhvileavtalen, som trådte i kraft natt til fredag, blir forankret i en FN-resolusjon.

Det har blitt meldt om flere trefninger, men avtalen har i all hovedsak blitt overholdt. Hvis avtalen overholdes, vil det være et gjennombrudd i Syria-konflikten som startet i 2011. Siden har en kvart million mennesker blitt drept og over 13,5 millioner personer fått behov for umiddelbar hjelp. (©NTB)