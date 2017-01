Sikkerhetsrisiko funnet i WhatsApp

ANNONSE

Facebooks meldingstjeneste WhatsApp har markedsførst seg selv som en sikker, kryptert meldingstjeneste. Kryptering hos sender og mottaker skal gjøre at ingen andre kan lese meldingene som sendes over nettet.

Men det finnes en bakvei, skriver The Guardian.

- Hvis WhatsApp blir bedt av myndighetene om å overlevere meldinger, kan dette effektivt gjøres ved å gi tilgang gjennom endring av nøkler, sier kryptograf og sikkerhetsforsker Tobias Boelter ved University of California til The Guardian.

Kan hente ut konversasjoner



The Guardian har fått verifisert at denne bakdøren fremedeles eksisterer.

Boelter fant svakheten i systemet tidlig i 2016 og varslet Facebook i april 2016. Facebook ga tilbakemelding om at de kjente til denne «bakdøren» men at det ikke var noe de arbeidet med.

Steffen Tor Jensen ved European-Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR) bekrefter denne bakdøren overfor avisen, og sier at den ikke bare kan hente ut enkeltmeldinger men også hele konversasjonslogger.

- Trussel mot ytringsfriheten



Professor Kirstie Ball, som er visedirektør i Center for Reseach into Information Surveillance and Privacy sier at bakdøren i WhatsApp er «en gullmine for sikkerhetsbyråer» og «et stort svik mot tilliten til brukerne».

- Det er en stor trussel mot ytringsfriheten at de kan se hva du sier om de ønsker. Forbrukere vil kanskje si «jeg har ingenting å skjule», men du vet ikke hva slags informasjon som blir sett på, eller hvilke koblinger som blir gjort.

På spørsmål om Facebook/WhatsApp har gitt offentlig myndighet tilgang til brukermeldinger, henviste Facebook til denne siden som gir en oversikt over antall anmodninger og en prosentvis oversikt over hvor ofte data har blitt produsert som følge av disse anmodningene. Du kan se de tallene for Norge her.

WhatsApp kommenterte senere at «WhatsApp gir ikke myndigheter en «bakdør» inn i systemet og vil bekjempe enhver myndighet som ber om at en slik bakdør lages».