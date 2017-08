Siste bilde av Kim Wall: - Det er helt umulig å forstå at hun fikk denne slutten

Venninnen Malin minnes venninnen.

- Det er vanskelig nok å forstå at hennes eventyr er over, og det er helt umulig å forstå at hun fikk denne slutten. Hvil i fred, kjære Kim, skriver venninnen Malin Angelica Franzen på sin Facebook-side, der hun også har lagt ut bilde av venninne Kim Wall og seg selv.

De to møttes for tre uker siden, som ble det siste Malin så av Kim. De snakket da blant annet om Walls flytteplaner til Kina. For to uker siden forsvant den svenske journalisten, etter å sist ha blitt sett i den hjemmebygde ubåten til danske Peter Madsen.

- De siste 12 dagene har vært en uendelig parade av den ene ufattelige hendelsen etter den andre, skriver Franzen.

- Det er umulig å beskrive henne, og jeg tviler på at noen klarer å male et komplett bilde av henne som person. Tapet av henne er ikke bare tapet av en god venn, men av en inspirasjonskilde.

Minnes



Journalisten er fra Trelleborg, og i hjembyen er det det siste døgnet lagt ned blomster og tent lys til minne om Wall. Også på Colombia Journalism School, New York, der 30-åringen har studert, fant det sted en minnestund onsdag kveld lokal tid.

Saken har fått oppmerksomhet i en rekke land. Den erfarne journalisten Wall ble meldt savnet av kjæresten natt til fredag for to uker side. Onsdag denne uken ble det bekreftet at en kvinnetorso funnet i sjøen er savnede Wall.

Wall skal ha blitt partert med overlegg, for deretter å ha blitt forsøkt senket i sjøen utenfor Amager.

DNA-treff



Onsdag bekreftet politiet at det var levninger etter Wallsom var funnet i sjøen.

- Vi har en DNA-match med levningene vi har funnet. Vi sikret oss en hårbørste og tannbørste fra Kim Wall. DNA fra disse er sammenholdt med kroppen vi fant, og det er en og samme person. Vi har også funnet blod i ubåten som matcher DNA, sa etterforskningsleder Jens Møller på pressekonferansen onsdag.

Politiet er ennå ikke ferdige med å avhøre en rekke personer. Et motiv skal heller ikke være klart. Petter Madsen selv har hevdet det skjedde en ulykke om bord i ubåten Nautilus.

SISTE BILDE: Wall og Madsen om bord på Nautilus i bakgrunnen.

Uaktsomt drap



Wall forsvant for to uker siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til Madsen, i forbindelse med en reportasje. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Hvorvidt siktelsen endres eller utvides etter at Wall er funnet, har politiet ingen kommentar til ennå. Etterforskningen pågår fremdeles, blant annet søkes det etter resten av Walls kropp.

- Uinteressert



EkstraBladet tatt et tilbakeblikk på Madsens første uttalelser etter at Wall ble meldt savnet seks timer etter at hun ble med ham på ubåten.

Da den danske oppfinneren kom i land i København etter at ubåten hadde sunket fredag for to uker siden, var han kledd i militærlignende kjeledress. Han smilte til kameraene og fortalte til dansk TV 2 at han var «helt okay».

Han virket uinteressert i spørsmålene om den savnede svenske journalisten, i stedet var han opptatt av at ubåten hadde sunket og hvorvidt han kunne få noe igjen på forsikringen.

Da en at politibetjentene spør ham om han har Walls kontaktopplysninger, svarer han:

– Det ligger i min telefon på havets bunn.

En annen politibetjent spør om han har navnet hennes.

– Altså bare at hun heter Kim. Jeg sjekker ikke bakgrunnen på en journalist som ringer og sier: Kan jeg få et intervju, sier Madsen.

Sank med vilje



Han forteller også at ubåten sank da han forsøkte å reparere en feil på en ballasttank.

Tekniske undersøkelser har senere vist at han senket ubåten med vilje, ifølge politiet.

Opptaket fra TV 2 viser også at Madsen fremstår som forvirret og spør politiet hva som foregår. I det første avhøret fortalte han at han satte Wall av ved en restaurant i København kvelden før ubåten sank. Senere endret han forklaring og sa at Wall døde som følge av en ulykke om bord og at han «begravde henne til sjøs».

Fakta: Fakta om Kim Wall

* Svensk journalist. Født 23. mars 1987. * Utdannet ved Sorbonne i Paris, London School of Economics i London og Columbia University i New York. * Etter fullført utdannelse i 2013 har hun arbeidet som frilanse-journalist og har rapportert fra blant annet Stillehavs-området, Afrika, Asia og USA. Hun har vært basert i New York og Beijing. * Hun har publisert artikler i store internationale medier, som The Guardian, New York Times, Vice Magazine, South China Morning Post, The Atlantic og Time. * I 2016 ble hennes dekning av klimaendringer og atomprøvesprengninger i Marshalløyene tildelt Hansel Mieth-prisen for beste digitale reportasje. * Forsvant etter at hun 10. august gikk om bord i en privateid ubåt i København. Levningene av Wall ble funnet i sjøen mandag 21. august. (Kilde: Politiken, Wikipedia)