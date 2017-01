Situasjonen i Gambia tilspisser seg

ANNONSE

Ifølge menneskerettsgrupper har situasjonen i det lille, vestafrikanske landet forverret seg de siste dagene. Medlemmer av opposisjonen er blitt pågrepet, og enkelte har mottatt drapstrusler, melder Amnesty International og Human Rights Watch ifølge AP-AFP.

Nylig kom meldingen om at sjefen for Gambias nasjonale valgkomité, Alieu Momar Njais, hadde flyktet til utlandet fordi han frykter for sitt liv.

Ifølge hans nevø har han mottatt drapstrusler etter at han erklærte opposisjonens kandidat Adama Barrow som vinner av presidentvalget 1. desember.

Samtidig er flere uavhengige radiostasjoner blitt stengt, og personer som har solgt T-skjorter med Barrows navn på, er blitt pågrepet for så å bli løslatt kort tid etter.

U-sving

President Yahya Jammeh, som har hatt makten i Gambia i 22 år, varslet først at han aksepterte nederlaget, noe som både overrasket verdenssamfunnet og fikk opposisjonen i landet til å juble.

Alt var duket for en fredelig maktovertakelse, inntil Jammeh få dager senere foretok en u-sving og klaget resultatet inn for høyesterett.

Nå er det lite som tyder på at han vil gå av frivillig selv om Barrow skal innsettes 19. januar. Før dette skal dessuten høyesterett ta stilling til om valgresultatet skal annulleres, noe som skjer allerede tirsdag.

Lojal hær

Situasjonen ble ytterligere skjerpet da Gambias forsvarssjef Ousman Badjie brukte en skriftlig nyttårshilsen til å forsikre Jammeh om at han kan regne med støtte fra Gambias væpnede styrker hvis han ikke ønsker å gå av.

Før dette varslet den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS at den vil gripe inn militært som en «siste utvei» hvis Jammeh nekter å gi slipp på makten.

Jammeh svarte med å anklage ECOWAS for å ha kommet med en krigserklæring. Etter å ha diskutert situasjonen på et møte lørdag, valgte organisasjonen å tone ned språkbruken og meldte at den vil søke en diplomatisk løsning på krisen.

Ifølge opposisjonen har tusenvis av gambiere flyktet fra landet fordi de er blitt forfulgt etter at Jammeh kom til makten i et militærkupp i 1994. Et ukjent antall politiske dissidenter skal ha blitt fengslet og drept. Mange av dem bor nå i Senegal.

Diplomater har den siste tiden også uttrykt bekymring for Adama Barrows sikkerhet ettersom han kun passes på av en ubevæpnet vaktstyrke med frivillige. (©NTB)